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حوادث

ضبط مجزر دواجن غير مرخص فى كرداسة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
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شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مراقبة الأسواق وفرض الأسعار وضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1008 قضايا تموينية متنوعة بينها ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن، دون ترخيص، بحيازته 3 أطنان من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدونة عليها أسماء تجارية خاصة بكبرى المجازر بمنطقة كرداسة في الجيزة.

كما تم ضبط مالك مصنع لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بحيازته طن سلع غذائية مقطعات لحوم، بسطرمة، سجق، معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة، دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، في الدخيلة بالإسكندرية.

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد دون ترخيص، بحوزته 3 أطنان من السلع الغذائية زيت الطعام معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، و1062 عبوة زيت طعام معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات منتج نهائى، بمنطقة الخانكة بالقليوبية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية دون ترخيص بحوزته 52920 قطعة سلع غذائية، جبن مثلثات، منتج نهائى مدونة عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة لكبرى الشركات، طن سلع غذائية "زبدة صفراء، حليب بودرة، زيت طعام، نشا" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بمنطقة العبور في القليوبية.

وضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم، لعدم إثبات كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة، وتجميعه 78000 لتر مواد بترولية "بنزين 92.80، سولار"، وتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم قدرت بقيمة مالية 545750 جنيهًا.

كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية، دون ترخيص بمركز قطور بالغربية؛ لحيازته 7 أطنان و89 كيلوجرام منظفات صناعية متعددة الأغراض، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات؛ تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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