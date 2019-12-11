غدًا.. أعضاء البرلمان يتفقدون حقل "ظهر" بحضور قيادات البترول

يتوجه أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، صباح غدا الخميس، إلى موقع حقل ظهر بمنطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من رؤساء وقيادات البترول ومسئولى شركة "إيني" الإيطالية.



ويتفقد أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان المبني الإداري لحقل ظهر، ثم يتم بعد ذلك شرح مفصل من قبل إدارة الحقل عن بداية إنتاج "ظهر" والاستعدادات النهائية لإكتمال باقى الآبار لوضعها على الإنتاج قبل نهاية العام الجارى 2019، ليصل معدل الإنتاج إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.



كما يستمع أعضاء البرلمان لكلمة الوزير عن كيفية مواجهة التحديات وحجم العمالة بالحقل وكيف استطاع حقل ظهر جذب شركات البترول العالمية للاستثمار فى مصر.



وتبلغ استثمارات مشروع حقل ظهر حوالى 14 مليار دولار وأنتاج يومي وصل حتى الآن إلى 2.7 مليار قدم مكعب.