إحباط بيع 79 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة -عن ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية لتصرفه في 79 طنًا و550 كيلو جرام دقيق بلدى ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، قُدرت بقيمة مالية 433547 جنيهًا تقريبًا محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.