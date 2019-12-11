الأمن العام يعيد 106 ملايين جنيه لـ9 بنوك

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من تنفيذ 204 أحكام قضائية لصالح البنوك والشركات المختلفة خلال شهر.



وجه القطاع الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال نوفمبر الماضي، عن تنفيذ 204 أحكام قضائية متنوعة لصالح البنوك والشركات.



كما تم تنفيذ 199 حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت 106 ملايين و325 ألفًا و982 جنيهًا، لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 5 أحكام قضائية لصالح شركتين.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.