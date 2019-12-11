الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يعيد 106 ملايين جنيه لـ9 بنوك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من تنفيذ 204 أحكام قضائية لصالح البنوك والشركات المختلفة خلال شهر.

وجه القطاع الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال نوفمبر الماضي، عن تنفيذ 204 أحكام قضائية متنوعة لصالح البنوك والشركات.

كما تم تنفيذ 199 حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت 106 ملايين و325 ألفًا و982 جنيهًا، لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 5 أحكام قضائية لصالح شركتين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"ارتاح بعد تعب".. سلوى محمد على تعلق على وفاة زوجها محسن حلمى

منذ حوالي 3 ساعات

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

منذ يوم

زوجة الفيشاوي تنفي الإساءة لمحمد رمضان: راجل ربنا إدالوا حب العربيات وأنا زيه

منذ يوم

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الأسبرين علاج فعّال للصداع النصفى

الرئيس نيوز

قبل يوم من الانتخابات البريطانية.. "المحافظين" يتراجع أمام "العمال"

وفد برلماني يتفقد حقل ظهر في حضور وزير البترول

الدولار يسترد قرشين من خسائره

التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار

منوعات

بكين الدولة الأعلى عالميا في عدد الصحفيين المسجونين

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

كشكول

"أمهات مصر": أولياء أمور المدارس الخاصة يعانون مع أبنائهم وعلى البرلمان حل مشكلاتهم

رئيس مجلس أمناء جامعة هيرتفوردشاير: تبادل أعضاء هيئة التدريس بفرعي الجامعة

عبد الغفار يؤكد استطاعته لتحقيق حلم الرئيس بجامعات العاصمة

بعد 4 أعوام.. حبل المشنقة ينقل مغتصب "طفلة البامبرز" إلى الدار الآخرة

إسلام سياسي

العمال.. ملف تحريضي جديد تقوده جماعة الإخوان الإرهابية

«أتباع إبراهيم أبوحسين»: شيخنا يأتى إليه علماء الأزهر والأوقاف ليتعلموا منه

كيف تضخمت ثروة أيمن نور بعد هروبه من مصر؟

عوض الحطاب: الاحتلال العثماني أسوأ من المغولي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

حسام بدراوي يعلن عن انطلاق أول صالون ثقافي "أونلاين" في مصر

السعودي حمد بن عبد الله العمّاري يصدر "اقتصاد ما بعد النفط"

وزارة الثقافة تنعى محسن حلمي: "فن المسرح فقد أحد فرسانه"

3 أمسيات شعرية تجوب بورسعيد في مؤتمر أدباء مصر

صفحتنا ع الفيس بوك