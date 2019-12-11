"الداخلية" تضبط رشاشًا و55 بندقية في مداهمات أمنية

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة -عن ضبط 215 سلاحًا ناريًا بينها رشاش و55 بندقية، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 83297 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.