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حوادث

حملة لتطهير شوارع القاهرة من الإشغالات (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:51 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت إعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع.

وتمت الحملة بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية الإدارة العامة لمرور القاهرة، الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قوات أمن القاهرة، إدارة شرطة المرافق، والقطاعات الجغرافية، واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بعدد من أحياء العاصمة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 390 إزالة إدارية، 125 إشغال طريق، 21 محاضر ادارية بدون ترخيص، 15 محضر تلوث بيئة، 11 محضر بيع متجول، 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 12 عربة يد خشب 2 عجل، 5 تروسيكل 3 عجل، فاترينة عرض، 4 لافتة إعلانات، 4 عربة فول، عربة كارو، توك توك، سيارات متروكة، قرار إيقاف أعمال، تنفيذ قرارات إزالة، 4 استكمال قرارات إزالة، في مجال المرافق.

وفي مجال المرور، تم ضبط 13 طمس لوحات، 62 الانتظار بالممنوع، 55 تعطيل حركة المرور، 21 ملصقات ومعلقات، 50 متنوعة، 45 مخالفة شروط التراخيص، 5 حظر سير النقل، 19 بدون قيادة، 18 بدون تسيير، 100 انبعاث دخان، 88 أمن ومتانة، 15 دراجة نارية، 2 حجز مركبات، 1546 مخالفات الكلابش، 2773 نموذج 125، 17 تصالح، رفع 6 سيارات متروكة.

تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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