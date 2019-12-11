إجراء اختبارات وظائف القيادات الإدارية بجامعة الأزهر غدًا

صرح المحاسب مؤمن متولي أمين عام جامعة الأزهر، أنه وفقا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وفي إطار التعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقد تقرر إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بجامعة الأزهر يوم الخميس 12 ديسمبر في تمام العاشرة صباحا بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات الإلكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز إعداد القادة بشارع صلاح سالم.



يذكر أن جامعة الأزهر، سبق وأعلنت عن وظائف شاغرة وتم نشر الإعلان الخاص بذلك على بوابة الحكومة في الفترة الماضية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.