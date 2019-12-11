المترو: حركة الخطوط الثلاثة تسير بصورة طبيعية

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حركة الخطين الأول والثاني للمترو تسير بصورة طبيعية ولا يوجد أعطال فى أى من الخطين.



وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة للدستور، إن عطل الخط الثالث لم يؤثر على حركة الخط الأول كما يشاع، موضحا أن التكدس فى محطات الخط الثاني طبيعي لتزايد عدد المواطنين على الخط خلال فترة الذروة.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة، إلي أن هناك متابعة مستمرة لحركة الخطوط الثلاثة للمترو، وذلك للتعامل الفوري مع أى أعطال تحدث على الخط.



وكان قد أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث نتيجة فصل بمحطة الكهرباء أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا.

