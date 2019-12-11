مؤتمر لقائمة "عبدالمحسن" بنادي قضاة القليوبية

استكملت قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، التي يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، جولاتها على أعضاء الجمعية العومية، فعقدت القائمة مؤتمرًا بنادي قضاه القليوبية، بحضور المستشار ربيع قاسم رئيس النادي.



وفي نفس السياق، كشف المستشار عبدالفتاح مراد، أستاذ القانون الإداري والدستوري، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، رئيس قائمة الوسط، أن برنامجه الانتخابي يأتي لتأكيد حق القاضي في حرية الرأي والتعبير - طبقًا للدستور والقانون - في جميع الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي دون المساس بأسرار وظيفته، وذلك تنفيذًا للدستور وللإعلان العالمي لاستقلال القضاء، والمواثيق، والمعاهدات الدولية، والدفاع عن استقلال القضاء، والتصدي لأية تعديات عليه، والتأكيد على رفض جميع المحاولات التي قد تحاك من الغير بشأن خفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة، ورفض ذلك رفضًا قاطعًا لأنه يشكل عزلا غير دستوي ضد القضاة.



كانت قد أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، في وقت سابق تنازل 7 مرشحين منهم 4 على مقاعد المستشارين وهم "أحمد محمد محمود سليمان، هشام السيد أحمد جاد، صلاح محجوب عزوز، ومحمد عبد العزيز أبا زيد، و3 على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وهم "أحمد سمير محمود زين الدين، محمد محمود منصور، ومحمود أحمد يحيى"، ليصبح إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحًا 5 على مقعد الرئيس، 4 على مقعد المتقاعدين، 19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الإبتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.