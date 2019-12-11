الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مؤتمر لقائمة "عبدالمحسن" بنادي قضاة القليوبية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
استكملت قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، التي يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، جولاتها على أعضاء الجمعية العومية، فعقدت القائمة مؤتمرًا بنادي قضاه القليوبية، بحضور المستشار ربيع قاسم رئيس النادي.

وفي نفس السياق، كشف المستشار عبدالفتاح مراد، أستاذ القانون الإداري والدستوري، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، رئيس قائمة الوسط، أن برنامجه الانتخابي يأتي لتأكيد حق القاضي في حرية الرأي والتعبير - طبقًا للدستور والقانون - في جميع الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي دون المساس بأسرار وظيفته، وذلك تنفيذًا للدستور وللإعلان العالمي لاستقلال القضاء، والمواثيق، والمعاهدات الدولية، والدفاع عن استقلال القضاء، والتصدي لأية تعديات عليه، والتأكيد على رفض جميع المحاولات التي قد تحاك من الغير بشأن خفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة، ورفض ذلك رفضًا قاطعًا لأنه يشكل عزلا غير دستوي ضد القضاة.

كانت قد أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، في وقت سابق تنازل 7 مرشحين منهم 4 على مقاعد المستشارين وهم "أحمد محمد محمود سليمان، هشام السيد أحمد جاد، صلاح محجوب عزوز، ومحمد عبد العزيز أبا زيد، و3 على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وهم "أحمد سمير محمود زين الدين، محمد محمود منصور، ومحمود أحمد يحيى"، ليصبح إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحًا 5 على مقعد الرئيس، 4 على مقعد المتقاعدين، 19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الإبتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

ولية أمر طالبة تضرب مدرسة في الشيخ زايد

منذ يوم

«عش الحرامية».. شرطة الغردقة تضبط زوجين «سرقوا بعض»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"ارتاح بعد تعب".. سلوى محمد على تعلق على وفاة زوجها محسن حلمى

منذ يوم

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الأسبرين علاج فعّال للصداع النصفى

الرئيس نيوز

قبل يوم من الانتخابات البريطانية.. "المحافظين" يتراجع أمام "العمال"

وفد برلماني يتفقد حقل ظهر في حضور وزير البترول

الدولار يسترد قرشين من خسائره

التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار

منوعات

بكين الدولة الأعلى عالميا في عدد الصحفيين المسجونين

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

كشكول

"أمهات مصر": أولياء أمور المدارس الخاصة يعانون مع أبنائهم وعلى البرلمان حل مشكلاتهم

رئيس مجلس أمناء جامعة هيرتفوردشاير: تبادل أعضاء هيئة التدريس بفرعي الجامعة

عبد الغفار يؤكد استطاعته لتحقيق حلم الرئيس بجامعات العاصمة

بعد 4 أعوام.. حبل المشنقة ينقل مغتصب "طفلة البامبرز" إلى الدار الآخرة

إسلام سياسي

العمال.. ملف تحريضي جديد تقوده جماعة الإخوان الإرهابية

«أتباع إبراهيم أبوحسين»: شيخنا يأتى إليه علماء الأزهر والأوقاف ليتعلموا منه

كيف تضخمت ثروة أيمن نور بعد هروبه من مصر؟

عوض الحطاب: الاحتلال العثماني أسوأ من المغولي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

حسام بدراوي يعلن عن انطلاق أول صالون ثقافي "أونلاين" في مصر

السعودي حمد بن عبد الله العمّاري يصدر "اقتصاد ما بعد النفط"

وزارة الثقافة تنعى محسن حلمي: "فن المسرح فقد أحد فرسانه"

3 أمسيات شعرية تجوب بورسعيد في مؤتمر أدباء مصر

صفحتنا ع الفيس بوك