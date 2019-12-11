جد "طفلة البامبرز" عقب إعدام مغتصبها: شكرًا للقضاء

"الله أكبر يحيا العدل، أخيرا اتنفذ الحكم، ألف حمد وشكر ليك يارب".. بهذه العبارة بدأ الحاج صلاح سالم، جد الطفة جنا "طفلة البامبرز" حديثه، عقب إعدام إبراهيم محمود، مغتصب الطفلة.



وأضاف قائلا: "سافرت إلى السعودية منذ عدة أيام، وكنت أؤدي مناسك العمرة ووجدت تعاطفا كببرا من السعوديين أيضا، وكان يتم سؤالي عن إعدامه واعتقدت أنه تم إعدامه، ولكن "الدستور" قالت لي الخبر".



وتابع: "أعبر عن مدى سعادتي، وشكرا لقضاء مصر العادل، فمصر دولة العدل، شكرا لكل من ساند جنا ووقف بجانبها، شكرا للمحامين طارق العوضي والمصيلحي، اللذين تطوعا للدفاع عن قضية جنا دون مقابل، شكرا لكم جميعا".