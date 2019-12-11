سقوط عاطل بكيلو حشيش في المطرية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري، في المطرية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "أمير. ع" 28 سنة، عاطل، حال تردده على شارع الترعة التوفيقية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، فرد خرطوش، 3800 جنيه، 4 هواتف محمولة، و3 بطاقات رقم قومي باسم المتهم بعناوين مختلفة.



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والبطاقات المضبوطة لتغيير محال إقامته خشية ضبطه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.