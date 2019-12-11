ضبط هارب من 57 سنة سجن في الساحل

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطل هارب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 57 عامًا، في الساحل.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط "أمين. م" 29 سنة، سائق، هارب من حكم بالسجن المؤبد، ومتورط في قضية سلاح بالشيخ زايد، وجناية سرقة بالإكراه مقضي فيها بالسجن 15 سنة، وجناية سلاح مقضي فيها بالسجن 10 سنوات، وجناية سلاح أخرى مقضي فيها بالسجن 7 سنوات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.