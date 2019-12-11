ضبط صاحب شركة شحن لترويجه شماريخ في عابدين

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب شركة بحوزته شماريخ وألعاب نارية محظورة، في عابدين.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط مسئول عن شركة شحن؛ لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل الشركة على 346 شمروخًا، 45 بازوكا، 307 صواريخ بإجمالي 698 قطعة ألعاب نارية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.