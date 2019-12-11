السيسي: مشروعات البنية التحتية الحل الوحيد أمام إفريقيا للتطور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث في مصر عام 2013 هو صورة مصغرة من الواقع الإفريقي، لافتًا إلى أن مصر كانت تواجه إرهابًا وحربًا أهلية، وكان أمامنا خيارين إما أن نواجه الإرهاب والتوقف عن التنمية، أو مواجهة الإرهاب وإيجاد التنمية معًا.

وأضاف، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن إفريقيا لابد وأن تسير في الاتجاهين مثلما فعلت مصر.

وتابع الرئيس: "لما نتكلم عن تنمية مستدامة إذا فإحنا بنتكلم عن بنية أساسية قارية"، لافتا إلى أن أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا كان من الممكن أن يتم حلها بسهولة لو كان هناك ربط كهربائي بين دول القارة.

وواصل: "لدينا في مصر الآن أكثر من 20% من الكهرباء زيادة عن حاجتنا، وكان يمكن تصدير الكهرباء لجنوب أفريقيا لو كان هناك ربط كهربائي".

وأردف "السيسي": "ليس لنا مستقبل في أمل كبير في القارة إلا باقامة مشروعات بنية أساسية متطورة تربط بين دول القارة سواء بالطرق أو الربط الكهربائي".