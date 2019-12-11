السيسي يهنئ رئيس السنغال بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس ماكي سال رئيس السنغال بمناسبة عيد ميلاده، ودعا الحضور للاحتفال بعيد ميلاده أثناء العشاء مساء اليوم.



وقدم الرئيس السيسي، خلال منتدي أسوان للتنمية المستدامة، الاعتذار عن عدم حضور رئيس دولة جنوب إفريقيا الذي قطع زيارته بسبب الفيضانات.



يذكر أن اليوم افتتاح النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.



ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.