سقوط عصابة تزوير تأشيرات السفر في النزهة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 5 متهمين روجوا تأشيرات مزورة لدول أجنبية مقابل مبالغ مالية، في النزهة.



أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، تردد بعض الأشخاص على أحد المقاهي وبحوزتهم مجموعة من جوازات السفر وتزوير تأشيرات دخول للدول الأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة تمكنت وحدة مباحث القسم بالإشتراك مع مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من ضبطهم وتبين أنهم 5 أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي، 36 جواز سفر، توكيلات وخطابات وشهادات تخرج وشهادات ميلاد مزورين.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية مضيفين بحيازتهم للجوازات المضبوطة بحوزتهم بقصد تزوير تأشيرات دخول للدول الأجنبية، واصطناع أحدهم تلك المضبوطات بالاشتراك مع آخر - جارِ ضبطه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.