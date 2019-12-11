حريق في فرع الأهلي بالشيخ زايد (صور)

حصل "الدستور" على صور حريق محدود نشب في مطعم بفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في الشيخ زايد، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، دون وقوع إصابات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

