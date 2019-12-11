الحريرى يجرى اتصالا هاتفيا مع موريسون لبحث مصاعب لبنان الاقتصادية

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد ​الحريري​، اليوم الأربعاء، اتصالا بوزير الدولة البريطاني لشؤون ​الشرق الأوسط​ أندرو موريسون.



وبحث الحريرى خلال الاتصال الأوضاع الحالية في لبنان، والمصاعب الاقتصادية التي يجتازها ​لبنان​ والجهود المتاحة لمعالجة الأزمة.



وقدم الحريرى التحية والشكر للوزير البريطانى على وقوف بلاده إلى جانب لبنان خلال هذه الفترة، وفقا لموقع النشرة اللبناني.



من جانب آخر، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها.



ومن المتوقع أن يناقش الوفد اللبناني مع أعضاء المجموعة الدولية، خارطة طريق من شأنها وضع لبنان على سكة الحد من التدهور واستعادة المسار الذي يؤمن الخروج التدريجي من الأزمة.