جوهرة في عيد ميلادها: "دع الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين"
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
هدير شعراويطباعة
شاركت الراقصة الروسية جوهرة، جمهورها بصورتين لها من مرحلة طفولتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت جوهرة مرتدية فستان باللون الأبيض.
وعلقت "جوهرة" على الصورة قائلة: "في الساعات القليلة قبل عيد ميلادي لدي أمنية واحدة فقط: دع الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين".
وقد أثارت الراقصة الروسية جوهرة، جدلًا واسعًا بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبة شاب مصري، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور.
وعلقت "جوهرة" على الصورة قائلة: "في الساعات القليلة قبل عيد ميلادي لدي أمنية واحدة فقط: دع الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين".
وقد أثارت الراقصة الروسية جوهرة، جدلًا واسعًا بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبة شاب مصري، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور.