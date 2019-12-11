السيسي يشارك في أولى جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة السلام والأمن والتنمية"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.



شارك في الجلسة الأولى، على المنصة الرئيسية رؤساء تشاد إدريس ديبي، نيجيريا محمد بخاري، السنغال ماكي سال، النيجر محمدو إيسوفو، جزر القمر غزالي عثمان، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.



كان الرئيس السيسي قد افتتح قبل قليل، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول الإفريقية وعدد من كبار المسئولين بالمنظمات الدولية.



حضر المنتدى، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة.