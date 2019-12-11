حريق شقة في وسط البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في عقار بشارع عدلى بوسط البلد.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في وسط البلد، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق.