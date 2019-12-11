بئر "كرانيس - 1X" يدخل الإنتاج بـ4 ملايين قدم غاز يومياً

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن شركة خالدة للبترول أنهت مساء أمس الثلاثاء، أعمال توصيل البئر "كرانيس-1x" وتم وضعه في الإنتاج في وقت قياسي، بالتعاون مع شركتى "بتروجيت، وسينوثروة" ليتحقق إضافة جديدة لإنتاج شركة خالدة من الغاز والزيت للوصول للإنتاج المستهدف.



وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن البئر الجديد بحقول الصحراء الغربية تم وضعه على الإنتاج بمعدل انتاج يومي 4 ملايين قدم مكعب غاز و2700 برميل زيت.



وكانت خالدة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري التي تدير 15 منطقة امتياز على مساحة حوالي 14 ألف كم مربع، حققت إنتاج أكثر من مليار برميل زيت خام ومتكثفات و5 تريليونات قدم مكعب غاز منذ تأسيسها.



وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للشركة حوالي 162 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالي 752 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1700 برميل.



ومن بين الاكتشافات التي تحققت، كشف غرب قصر– ×١ وكشف غرب هيرونيفر – 6X وكشف جنوب شرق منصور– 1X وكشف شمال تانجو– 1X، وكشف بيرونى– 1X.