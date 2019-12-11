السكرتير العام للأمم المتحدة: التنمية والسلام فى إفريقيا أفضل طريق لمواجهة الأزمات

وجه أنطونيو جوتيرش، السكرتير العام للأمم المتحدة، رسالة لرؤساء الدول الإفريقية خلال منتدى أسوان للتنمية المستدامة والسلام في إفريقيا.



وقال "جوتيرش"، خلال رسالته المسجلة في منتدي أسوان، إن التنمية المستدامة والسلام في إفريقيا مهمان للغاية وهما أفضل الطرق لمواجهة الأزمات الإفريقية.



وأضاف السكرتير العام للأمم المتحدة، خلال منتدى التنمية المستدامة والسلام في أسوان، أن إفريقيا لديها النشاط والفرص الكبيرة، ولديها المزيد من التعاون الفرص الكبيرة القادمة من خلال الاحترام المتبادل بيننا.