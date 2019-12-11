دينا الشربينى تتراجع عن الجزء الثانى من "زى الشمس"

تراجعت الفنانة دينا الشربيني عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "زى الشمس"، في موسم رمضان 2020، والذي عرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الماضي.



ورغم انتهاء السيناريست تامر حبيب من كتابة الحلقات الخمس الأولى من العمل، فإن دينا تراجعت عن تقديم المسلسل، بعدما اقترح عليها تامر حبيب فكرة "فورمات" إيطالي أعجبتها لتقديمها في رمضان المقبل.



يذكر أن دينا الشربيني تستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "يوم 13"، مع الفنان أحمد داود، وهو من إخراج وائل عبدالله، في ثاني تعاون سينمائي مع داود بعد فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، والرابع بشكل عام بعدما اشتركا معًا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل"، و"زي الشمس"، وذلك بعدما انتهت دينا من تصوير مشاهدها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع النجم كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج أحمد الجندي.