مبادرة لتنظيف مياه النيل في الأقصر (صور)

شنت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الأقصر، مبادرة لتنظيف البرين الغربي والشرقي لنهر النيل بمدينة الأقصر، صرح بذلك رمضان صديق، مدير إدارة البيئة.



وأضاف مدير إدارة البيئة أن المشاركين بالمبادرة ينظفون النيل بدءًا من العبارة النهرية للأهالي حتى محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة العوامية في البر الشرقي وغربًا من معدية المواطنين وحتى محطة مياه القرنة، وأن المبادرة تستمر لمدة يومين، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالحفاظ على البيئة ونظافة نهر النيل.



صرح بذلك رمضان صديق مدير إدارة البيئة، وأضاف أن المشاركين بالمبادرة ينظفون النيل بدءًا من العبارة النهرية للأهالي حتى محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القرنة، وأن المبادرة تستمر لمدة يومين.



وتأتي المبادرة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة وإدارة حماية النيل وشرطة المسطحات، وبعض الأجانب المقيمين، وحرص المشاركون على أرتداء كمامات طبية وقفازات مستخدمين أكياس كبيرة لجمع أكبر قدر من القمامة.