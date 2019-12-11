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مصر

انسيابية الحركة الملاحية والجوية بميناء القاهرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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شهدت الحركة الركابية والملاحية بمطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الماضية، انتظامًا كبيرًا فى عمليات الإقلاع والهبوط لكل الرحلات الدولية والداخلية والتجارية "بضائع"، حيث لم يتلق برج المراقبة الجوية أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة، يفيد بإلغاء أو تأجيل إقلاع أو هبوط أى رحلات تابعة لهم.

من جانبها، قامت السلطات الأمنية بميناء القاهرة الجوي، بتقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بمرحلتي السفر والوصول، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

هذا ويشهد مطار القاهرة الدولي خلال الآونة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا بحركتى السفر والوصول، حيث إنه من المتوقع زيادة الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، والتي تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة وافدة من مختلف دول العالم.

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