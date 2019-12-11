رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا يزور مصنع ملابس بالجيزة

بدأ سعود الحجيلان، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، زيارته لمصر، بجولة ميدانية لمصنع النيل للملابس بالبدرشين بمحافظة الجيزة، إحدى المصانع كثيفة العمالة، للاطمئنان على أحوال العمال، وتحفيزهم لزيادة الإنتاج، داعمًا للاقتصاد المصري والعربي.



رافقه في الجولة الدكتور كمال عثمان، مستشار الاتحاد للعلاقات الخارجية، وشعبان خليفة، الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص بمصر، وحلمي عبدالفتاح، المدير الإداري لشركة النيل للملابس، وقيادات الشركة.



وفي ذلك السياق، قال سعود الحجيلان، إن زيارته لأحد أكبر المصانع المصدرة للملابس المصرية الجاهزة، يأتي في إطار تعزيز أهداف الاتحاد، والتي على رأسها توفير العمل اللائق وبصفة خاصة للمرأة والشباب، من خلال ضمان توافر الحرية النقابية والسلامة والصحة المهنية والإقرار بالحق في المفاوضة الجماعية، مؤكدًا إدراك الاتحاد لأهمية دعم السياسات الاقتصادية الفعالة والوطنية.



وأضاف الحجيلان، أن التقارب بين القيادات النقابية والعمالية في قارتي آسيا وإفريقيا سينطلق من مصر، وسيبدأ بالقواعد العمالية، وهو ما حرص على نقله للعمال خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ومكافحة البطالة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة.



ولفت الحجيلان، إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير التشريعات العمالية الخاصة بالقطاع الخاص وإرساء قواعد متطورة لعلاقات العمل لجميع العاملين، وفق دراسات وإحصائيات وبحوث علمية، منوهًا عن سعي الاتحاد لاستصدار التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التى تساهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين فى قارتي آسيا وإفريقيا.