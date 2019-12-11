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تقارير ومتابعات

قبل "منتدى السلام".. 3 مؤتمرات دولية استضافتها أسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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انطلقت النسخة الأولي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم، بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، بحضور الرئيس السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، ويستمر لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تستضف فيها أسوان، مؤتمرات دولية، بل احتضنت عددًا من الفعاليات في رحابها، وتستعرض "الدستور" أبرزها.

- تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انعقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، في يناير 2017، حضره أكثر من 23 وزيرًا، وعدد كبير من نواب البرلمان، رؤساء الجامعات، والشخصيات العامة والإعلامية.

- انطلقت فعاليات ماراثون المشي والجري مصر إفريقيا بأسوان، ضمن الأوليمبياد النوعي الخامس، تحت شعار "مصر إفريقيا"، بمشاركة وزير الشباب والرياضة، وقيادات الاتحادات النوعية واتحاد الثقافة الرياضية والاتحاد المصري للرياضة للجميع، السياحة الرياضية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، جامعة أسوان والاتحاد الرياضي للجامعات، 1700 شاب وفتاة من أبناء مراكز الشباب والأندية بأسوان يقودهم فتحي عبدالحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في حضور ألكسندر ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- أقيمت أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، لمدة 3 أيام، تحت رعاية الرئيس السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب لمناقشة قضايا القارة السمراء، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية، نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ، في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

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