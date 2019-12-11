بعد 13 سنة.. منى زكى والسقا يعودان إلى المسرح بـ"زوجة رجل مهم جدًا"

يستعد الفنان أحمد السقا لتقديم عرض مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، ليعود به إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب أكثر من 13 عامًا، منذ تقديم مسرحية "كده أوكيه"، وتشاركه البطولة الفنانة منى زكى، والتي تعود إيضًا إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة، منذ مسرحية "كده أوكيه".



ينتظر النجمان الانتهاء من المشاهد الأخيرة من فيلمها السينمائى الجديد "العنكبوت"؛ للبدء في تحضيرات المسرحية مع المخرج الدكتور أشرف زكى، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض الترفيهي، خلال شهر يناير المقبل، كما تعرض في موسم شم النسيم داخل مصر.



المسرحية مستوحاة من الأدب العالمي وتحمل اسم "زوجة رجل مهم جدًا"، وهو اسم قابل للتغيير، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حول تآمر مجموعة من زوجات رجال مهمين، فى إطار من المواقف الكوميدية.



ومن المقرر أن تتم الاستعانة بعدد من نجوم الصف الأول في العمل، فهو يعتمد على البطولة الجماعية، خاصة بعد موافقة أحمد السقا، ومنى زكي، على العمل، وجار التفاوض بين الجهة المنتجة، وعدد من النجوم للانضمام للعرض المسرحي.



على جانب آخر أوشك كلٌ من أحمد السقا، ومنى زكي على الانتهاء من تصوير فيلم "العنكبوت"، وتتبقى لهم 5 أيام للانتهاء من العمل بشكل كامل، ويلعب "السقا" دور تاجر مخدرات، يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.



يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.