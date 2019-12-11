الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد 13 سنة.. منى زكى والسقا يعودان إلى المسرح بـ"زوجة رجل مهم جدًا"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
يستعد الفنان أحمد السقا لتقديم عرض مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، ليعود به إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب أكثر من 13 عامًا، منذ تقديم مسرحية "كده أوكيه"، وتشاركه البطولة الفنانة منى زكى، والتي تعود إيضًا إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة، منذ مسرحية "كده أوكيه".

ينتظر النجمان الانتهاء من المشاهد الأخيرة من فيلمها السينمائى الجديد "العنكبوت"؛ للبدء في تحضيرات المسرحية مع المخرج الدكتور أشرف زكى، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض الترفيهي، خلال شهر يناير المقبل، كما تعرض في موسم شم النسيم داخل مصر.

المسرحية مستوحاة من الأدب العالمي وتحمل اسم "زوجة رجل مهم جدًا"، وهو اسم قابل للتغيير، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حول تآمر مجموعة من زوجات رجال مهمين، فى إطار من المواقف الكوميدية.

ومن المقرر أن تتم الاستعانة بعدد من نجوم الصف الأول في العمل، فهو يعتمد على البطولة الجماعية، خاصة بعد موافقة أحمد السقا، ومنى زكي، على العمل، وجار التفاوض بين الجهة المنتجة، وعدد من النجوم للانضمام للعرض المسرحي.

على جانب آخر أوشك كلٌ  من أحمد السقا، ومنى زكي على الانتهاء من تصوير فيلم "العنكبوت"، وتتبقى لهم 5 أيام للانتهاء من العمل بشكل كامل، ويلعب "السقا" دور تاجر مخدرات، يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

منذ يوم

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

منذ حوالي 15 ساعة

شاب ينتحر شنقًا في أوسيم لتأخر إنجابه بعد الزواج

منذ يوم

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الأسبرين علاج فعّال للصداع النصفى

الرئيس نيوز

ارتفاع طفيف في سعر الدولار الجمركي

6 مليار جنيه اتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في نوفمبر

الجيش الليبي: حكومة الوفاق تحضر مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية

حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد

منوعات

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

كشكول

انفراجه بأزمة معلمي الغربية... بدأ تنفيذ مطالبهم اليوم"مستند"

محافظ مطروح يعتمد مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

غلق مصنع الريش المنبعث منه روائح كريهة لطلاب مدارس الصف

تعرف على.. أعراض مرض الاكتئاب لدي الأطفال وطرق الوقاية

إسلام سياسي

عوض الحطاب: الاحتلال العثماني أسوأ من المغولي

منتصر عمران لـ"آمنة نصير": هناك خلاف حول النقاب ولكنه ليس من اليهودية

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

دورة صبري موسى.. انطلاق مؤتمر السرد الأدبي باتحاد كتاب مصر.. غدًا

عرض 54 فيلمًا وثائقيًا عن أفريقيا بالمحافظات خلال الأيام المقبلة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم الأربعاء

رضا أحمد: فى "قبلات مستعارة" لم أختر أن أكون قاسية ولم أطلب الغفران

صفحتنا ع الفيس بوك