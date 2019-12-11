الزراعة تواصل حملتها ضد مرض الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في المحافظات، للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هذه الحملة تتسق مع الخطة العالمية بمعرفة منظمة الصحة العالمية، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ 3 حملات سنويا كل أربع شهور للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت، وذلك للتصدي والسيطرة على هذه الأمراض، ومن أجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض، مطالبا المزارعين والمربين بضرورة الاهتمام بتحصين مواشيهم.



وأوضح التقرير، أن الحملة بغرض إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة أنواعه، ومنع دخول مرض حمى الوادي المتصدع، وأن الحملة مستمرة لآخر شهر ديسمبر الحالي على مستوى جميع المحافظات وفى كل القرى والنجوع، فيما تم إلغاء إجازات العاملين والأطباء البيطريين خلال مدة الحملة.