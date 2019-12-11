اليوم.. جلسة مزاد علني لبيع السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة

تعقد جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 52 لوط لسيارات، ورأس جرار بالمقطورة، واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، اليوم الأربعاء.



والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، واردة الخارج بعدد 51 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة، ولوط عبارة عن رأس جرار بالمقطورة وماركات السيارات تشمل "نيسان، بيجو، BMW، كابورلية، شيفورليه، هيونداي، فولكس، جاجوار، بيجو، أودي، جراند شروكي، فيات، كريسلر، ميتسوبيشي، هامر، دودج، لينكولن، تويوتا، مرسيدس، هوندا، لكزس ولوط رأس جرار بالمقطورة".



ومن المقرر أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

