اليوم.. الصحة تطلق 10 قوافل طبية فى المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 10 قوافل طبية اليوم وغد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، فى القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات.



وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية يتم إطلاقها فى مناطق النجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، و"ناصف" مركز السادات محافظة المنوفية، و"الوقدة" مركز المراغة محافظة سوهاج، و"جدة" مركز باريس محافظة الوادي الجديد، و"سبيل العرب" مركز كوم أمبو محافظة أسوان، و"بلاد المال قبلي" مركز أبوتشت محافظة قنا، ووحدة وادي الملاك مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، و"سالم البحيري" مركز الفشن محافظة بني سويف، وأم الحويطات وعرب عايش مركز سفاجا ورأس غارب محافظة البحر الأحمر، و"الهوارية" مركز العامرية محافظة الإسكندرية.



وأشارت إلى أن القوافل الطبية، تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

