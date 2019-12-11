تجديد حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة في النزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج مرتديًا الملابس الأميرية، وينتحل صفة ضابط شرطة.



انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط "أحمد. م"، 23 سنة عاطل، مرتديًا الملابس الأميرية برتبة ملازم أول، أثناء استقلاله سيارة، بفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صور شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية.



وبمواجهته بالتحريات اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة بقسم شرطة الشروق، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط "2 أفرول شتوى وصيفى، 2 بارية، صور شخصية للمتهم مرتديًا ملابس أميرية برتبة ملازم أول".



وأقر بحيازته المضبوطات بقصد النصب على المواطنين منتحلًا صفة ضابط شرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه أربعة أيام.