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سياسي

الموافقة على إدراج إنشاء مكتبة السويس الجديدة ضمن خطة 2020

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وافقت وزيرة التخطيط، على إدراج إنشاء مكتبة السويس العامة الجديدة على مساحة 10 آلاف متر في الخطة والميزانية الجديدة 2020.

جاءت موافقة الوزيرة تلبية لطلب النائب عبدالحميد كمال، الذي قدم مذكرة تفصيلية بأهمية إنشاء مكتبة عامة جديدة بالسويس، لعدم وجود مكتبة عامة تخدم أهالي السويس من الشباب والمثقفين وطلاب المدارس والباحثين، بعد أن تم إحراق وتدمير مكتبة السويس في الأحداث الإرهابية للجماعات الظلامية، حيث كانت المكتبة العامة "البلدية" أمام حديقة النافورة داخل المبنى القديم لديوان عام المحافظة، وقد تم إحراق ما يزيد على 18 ألف كتاب وأصبحت السويس بلا مكتبة عامة حتى الآن.

أرفق النائب بالمذكرة التي قدمها للوزيرة ملفًا يحتوى على قرار محافظ السويس بتخصيص 10 آلاف متر مربع بالأرض الخالية بالنادى الاجتماعى وأمام نقابة المحامين.

يذكر أن النائب عبدالحميد كمال قد قام بالتنسيق مع هيئة مكتبات مصر، برئاسة السفير عبدالرءوف الريدي، والمحافظة، من أجل دعم المكتبة وتجهيزها بالكتب والمراجع والدوريات والأجهزة الحديثة حتى تكون مكتبة تليق بشعب السويس البطل، حيث تم تسجيل موافقة وزيرة التخطيط على إدراج مكتبة السويس العامة فى الخطة الجديدة على المذكرة التى قدمها النائب تحت رقم 703 بتاريخ 5 ديسمبر 2019.

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