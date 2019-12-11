سفير الإمارات: فرص استثمارية واعدة فى مصر نسعى لاستغلالها

قال جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، إن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مصر حاليًا أمام المستثمرين الإماراتيين، نسعى لاستغلالها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأضاف مبارك، خلال منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي يُعد أبرز القطاعات المرشحة لزيادة التعاون بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة مناقشة التحديات ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين في الدولتين.



وأوضح أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا للإمارات، والإمارات تعد من أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم، كما تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية مثل مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والمواد الغذائية والدوائية.



وأكد أن المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، والتي ترتكز على التعاون التجاري والتنموي والاستثماري والتواصل المستمر والزيارات المتبادلة بين القيادات في البلدين، آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإمارات، التي شهدت الإعلان عن إقامة منصة استثمارية استراتيجية مشتركة قيمتها 20 مليار دولار.



ولفت إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون، وقاما بتوقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، التي تعدت 50 اتفاقية، مشيرًا إلى أن بلاده عملت على بناء نموذج اقتصادي يقوم على اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وتركز خلال الخمسين عامًا المقبلة على تعزيز الطاقات البشرية ودور المعرفة والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير، مع توسيع مساهمات القطاع الخاص وتنمية قطاعات أخرى كالصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في التجارة الخارجية.



ونوّه مبارك، بأن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة المناخ الاستثماري وتهيئة البنية التحتية والتشريعات، مشيرًا إلى الإشادات الدولية بسياسات مصر فيما يتعلق بجذب المستثمرين.