الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو صناعة البرلمان: ارتفاع نسبة غش قطع غيار السيارات لـ30%

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ارتفاع نسبة غش قطع غيار السيارات، موضحًا أنها تتراوح حسب تقديرات الخبراء بين ٢٠٪ و٣٠٪ ، وتسمى "المضروب"، بسبب سوء تخزينها لفترات طويلة أو وجود مكونات منعدمة الجودة بها، بينما يصل حجم الغش فى العلامات التجارية وتغيير الماركات إلى ٣٥٪، مطالبًا الحكومة بضرورة الكشف على المنتجات المستوردة من الخارج فى المصنفات، وفحصها لمعرفة مدى صلاحيتها.

وأشار "متولي" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى تفشي ظاهرة استيراد قطع الغيار المضروبة، مؤكدًا ضرورة النهوض بالصناعة محليًا، موضحًا أن أسباب ضعف قطع الغيار المحلية هي عدم الاهتمام في البحث العلمي بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، واهتزاز ثقة العملاء فى جودة قطع الغيار المحلية، حتى وإن كانت منافسة لمثيلتها المستوردة، نتيجة "عقدة الخواجة" وصعوبة استيراد المواد الخام للسوق المصرية، حيث تعتبر أكبر مشكلة بالنسبة للمُصنعين المحليين، وإن الصين وكوريا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول التى تستورد منها مصر قطع غيار السيارات.

وطالب النائب بضرورة رفع مستوى معامل الرقابة العامة على الصادرات والواردات، وتحديد مواصفات قياسية لقبول السلع، مشددًا على ضرورة تسجيل جميع مستوردي قطع الغيار والموزعين المعتمدين للشركات العالمية، بوزارة التجارة الخارجية والصناعة، مع عمل تقرير أسبوعي عنهم، للحد من عمليات تهريب قطع الغيار.

وأكد "متولي" دور الدولة في دعم صناعة قطع غيار السيارات من خلال إقامة معارض لقطع الغيار محلية الصنع، وفتح أبواب جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عملية استيراد المواد الخام وإنشاء مناطق تجارة حرة تسمح لدخول منتجات جديدة قابلة للتصنيع محليًا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل جديًا على جلب استثمارات أجنبية لإقامة مصانع لقطع الغيار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

ولية أمر طالبة تضرب مدرسة في الشيخ زايد

منذ حوالي 15 ساعة

شاب ينتحر شنقًا في أوسيم لتأخر إنجابه بعد الزواج

منذ حوالي 15 ساعة

"يهودي ينعى ولده ويصلح ساعات".. المعارضة على طريقة أحمد طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الأسبرين علاج فعّال للصداع النصفى

الرئيس نيوز

ارتفاع طفيف في سعر الدولار الجمركي

6 مليارات جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في نوفمبر

الجيش الليبي: حكومة الوفاق تحضر مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية

حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد

منوعات

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

كشكول

انفراجه بأزمة معلمي الغربية... بدأ تنفيذ مطالبهم اليوم"مستند"

محافظ مطروح يعتمد مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

غلق مصنع الريش المنبعث منه روائح كريهة لطلاب مدارس الصف

تعرف على.. أعراض مرض الاكتئاب لدي الأطفال وطرق الوقاية

إسلام سياسي

عوض الحطاب: الاحتلال العثماني أسوأ من المغولي

منتصر عمران لـ"آمنة نصير": هناك خلاف حول النقاب ولكنه ليس من اليهودية

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

دورة صبري موسى.. انطلاق مؤتمر السرد الأدبي باتحاد كتاب مصر.. غدًا

عرض 54 فيلمًا وثائقيًا عن أفريقيا بالمحافظات خلال الأيام المقبلة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم الأربعاء

رضا أحمد: فى "قبلات مستعارة" لم أختر أن أكون قاسية ولم أطلب الغفران

صفحتنا ع الفيس بوك