تنفيذ 13 حكم إعدام فى قضايا جنائية.. ونقل الجثث لـ"زينهم"

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 13 حكم إعدام بحق مدانين في قضايا جنائية مختلفة، وتم نقل الجثث لمشرحة زينهم؛ تمهيدًا لتسليم الجثث لذويهم.



وتبين أن معظم من تم تنفيذ الإعدام بحقهم من المحافظات وقضاياهم الجنائية وقعت في بلادهم إلى جانب القاهرة.



جاء ذلك بحضور عضو من النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد الأئمة.



كما تم استخراج تصاريح دفن للجثث من مكتب صحة الدرب الأحمر.