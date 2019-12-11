طلاب مدارس المعاهد القومية يحققون نجاحات مبهرة في المسابقات الدولية

شارك طلاب مدارس المعاهد القومية في مسابقات "KENKEN" التي أقيمت في دبي، وهي عبارة تحدي لحل ألغاز الرياضيات من أصل ياباني، ومعترف به دوليًا كأداة قوية لبناء مهارات التفكير والمثابرة والقدرة على ابتكار الحلول لدى الطفل، وقد فاز الطالب محمد حسام الدين من مدرسة "ليسيه" الحرية بالإسكندرية، بالمركز التاسع على مستوى العالم.



كما شارك طلاب مدارس المعاهد القومية في مسابقة "UC MAS" العالمية، والتي أقيمت في كمبوديا يوم 7122019، وهي عبارة عن مسابقة يستطيع الطالب فيها الإجابة على 200 مسألة حسابية في زمن أقصاه 8 دقائق، دون استخدام الآلة الحاسبة، وقد فاز على المستوى المحلي 87 طفلًا بالمراكز الأولى، من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي في المسابقتين.



وفاز على مستوى العالم كلٌ من الطالب يحيى ياسر حلمي، من مدرسة قومية الأهرام بمحافظة الجيزة، والطالبة فريدة مصطفى عبد العزيز، من مدرسة كلية البنات بزيزينيا بمحافظة الإسكندرية، والطالب محمد بسيوني محمد، من مدرسة السيد محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالمركز الأول فى شامبيون على الأوائل.



كما فاز الطالب أمان الله هيثم محمود من مدرسة القناة للغات بمحافظة القاهرة، بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصل كلٌ من الطالب كرمان هيثم محمود من مدرسة القناة للغات بمحافظة القاهرة، والطالبة جودي إيهاب محمود من مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبي، القسم البريطانى بمحافظة الإسكندرية، على المركز الثاني على مستوى العالم.