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حوادث

تنفيذ حكم الإعدام في مُغتصب «طفلة البامبرز»

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
جريدة الدستور
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نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر ضد إبراهيم محمود، المتهم باغتصاب طفلة عمرها 20 شهرًا في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البامبرز».

تم تنفيذ الحكم داخل غرفة الإعدام بسجن استئناف القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدًا لتسليمها لأسرة المُدان لدفنها.

يُذكر أن محكمة النقض، قضت في ديسمبر 2018، برفض طعن المقدم من المتهم باغتصاب طفلة البامبرز على حكم الإعدام الصادر ضده وتأييده.

وكانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار مختار مختار شلبي، أصدرت حكمًا بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة «جنا» والمعروفة بقضية «طفلة البامبرز».

وترجع أحداث القضية بتعرض الطفلة جنا محمد السيد، 20 شهرًا، إلى عملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم محمود الرفاعي، 34 سنة، عاطل، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء لهوها أمام منزلها يوم جمعة.

شاهدت الواقعة أحد جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها في منزل المتهم وقد أصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.

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