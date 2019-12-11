تركا التليفون في الشاحن.. احتراق طفلين أثناء نومهما بالشرقية

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حدوث ماس كهربائي ونشوب النيران في غرفتهما أثناء النوم، في الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم ثانِ الزقازيق يفيد بمصرع طفلين وهما "هنا خالد سماحة"، 11 عامًا، وشقيقها "سليم" 8 أعوام، عقب اشتعال النيران في غرفتهما أثناء النوم.



وتبين أنهما تركا التليفون المحمول بالشاحن فحدث ماس كهربائي تسبب في اشتعال الغرفة ولم يشعر بهما أحد من والديهما إلا بعد احتراق الغرفة وانتشار الدخان الكثيف.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.