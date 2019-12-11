تجديد حبس تاجري مخدرات في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد ببيع عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان المتهمين، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 75 جرام هيروين وحشيش، و119 قرصًا مخدرًا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما أربعة أيام.