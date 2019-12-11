السيسى يصل إلى مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.



وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى اليوم الأربعاء ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".



وتعد إمكانيات القارة الإفريقية هائلة ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فـ القارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.