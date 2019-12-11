مصاب في حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي

توقفت حركة المرور على طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، إثر صدم مواطن أثناء عبوره الطريق، وتم نقله إلى المستشفى العام لإسعافه.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الإسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.