ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية برئاسة المستشار محمد راضي، اليوم الأربعاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية؛ للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى الموسكى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.