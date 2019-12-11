دبلوماسي: منتدى أسوان يهدف لتوفير حياة كريمة لأولادنا

وأشار "حجازى"، إلى أن المنتدى يبحث فى القضايا والزوايا الأفريقية من خلال التنمية وعلمية الأمن والاستقرار لمواجهة الإرهاب، وذلك من أجل توفير فرص الحياة الكريمة لأولادنا.

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هو آلية جديدة ومبتكرة تطرحها الدولة للربط بين السلام والنزاعات والاستقرار وتسوياتها في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى يقوم بعملية تنمية وبحث لكل زاوية في القارة.وأضاف "حجازى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن التنمية هي الربط المباشر بين الأمن والاستقرار، حيث أنه من خلالها يتم توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب نمو الاقتصاد، والحد من الهجرة غير الشرعية.