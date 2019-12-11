حبس المتهم بسرقة السيارات في الجيزة

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محتويات السيارات، من هواتف محمولة ومبالغ مالية.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم " أشرف. م " عاطل، تورط في سرقة محتويات السيارات المركونة بالشوارع، عن طريق أسلوب كسر الزجاج.



بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد من السرقات، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



