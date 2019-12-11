بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد الفني للتمريض لتدريب الخريجين

وقع كلٌ من الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدرة المعهد الفني للتمريض ورئيس مجلس إدارة جمعية مرضى الكبد بالدقهلية، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد الفني للتمريض التابع لجمعية رعاية مرضى الكبد؛ لتدريب خريجي المعهد بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للجامعة، والعمل على إعداد كوادر تمريضية على أعلى مستوى من الناحية العلمية والعملية.



يأتي ذلك البروتوكول بهدف استخدام الأساليب العلمية والتقنية المتميزة، فضلًا عن تأهيل الطلاب والخريجين، وصقل مهاراتهم العملية والخبرات العلمية، وإعدادهم بمستوى متفوق بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمة الطبية للمرضى.



حضر توقيع البروتوكول كلٌ من الدكتورة رئيفة علام عميد المعهد الفني للتمريض بشربين، والدكتور أسامة موسى أمين عام الجامعة.



يذكر أن البروتوكول يتضمن التعاون في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي والمعلومات الإكلينيكية؛ لتبادل الزيارات العلمية والميدانية بين الطرفين، و‘إجراء البحوث المشتركة بين الجانبين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات، والندوات العلمية ذات الصلة بمجالات التعاون المشترك التي يعقدها أحد الطرفين.