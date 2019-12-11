"الأرصاد" تنصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا

وأشار "شاهين"، إلى أن الملاحة البحرية معتدلة سواء على البحر المتوسط والبحر الأحمر ومهيأة تمامًا لكافة الأنشطة، منوهًا بأن الجو ممتع فى مدينة أسوان خلال ساعات الليل، مشددًا على ارتداء الملابس الشتوية في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.وحذر "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، من الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مناشدًا قائدي السيارات بالالتزام فى القيادة لتفادي الحوادث.