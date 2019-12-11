سامسونج ثالث أكبر مورد للأجهزة القابلة للارتداء

أظهر تقرير للسوق اليوم الأربعاء أن شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة في صناعة الإلكترونيات في كوريا كانت ثالث أكبر مورد للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الثالث من العام، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذا النوع من الأجهزة.



صدرت سامسونج 8.3 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير حديث من شركة البيانات الدولية المراقبة للأسواق (IDC).



وظهرت شركة التكنولوجيا العملاقة كثالث أكبر لاعب في سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمية باستحواذها على نسبة 9.8% من السوق في الربع الثالث، بارتفاع من 7.4% العام السابق، وفقا للبيانات.



كما وطدت شركة أبل مكانتها العالمية في الربع الثالث من العالم باستحواذها على 35% من السوق، بعد أن قامت بتصدير 29.5 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء، بما يشمل ساعات أبل الذكية، السماعات اللاسلكية، سماعات البلوتوث، في حين كانت حصة شركة التكنولوجيا الأمريكية 23% من السوق العالمية في الربع الثالث من العام الماضي.



وأظهر البيان أن شركة شاومي الصينية صدرت 12.4% مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء، مع انخفاض حصتها في السوق العالمية إلى 14.6% من 17.1% العام السابق.



في حين أظهرت شركة هواوي الصينية أسرع معدلات للنمو بعد أن زادت صادراتها من الأجهزة القابلة للارتداء أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 7.1 مليون وحدة في الربع الثالث، ما كان كافيا لتحتل المركز الرابع باستحواذها على 8.4 % من السوق.



ذكرت الشركة في التقرير أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء نما بنسبة 94.6% على أساس سنوي ليسجل رقما قياسيا جديدا للشحنات خلال ثلاثة أشهر فقط.



واحتلت سماعات الأذن نصف سوق الأجهزة القابلة للارتداء تقريبا في الربع الثالث حيث تم شحن 40.7 مليون وحدة حول العالم، بارتفاع بنسبة 242.4% مقارنة بالعام السابق. وتلتها كل من أساور المعصم والساعات الذكية.