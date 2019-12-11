"شيفرون" الأمريكية تعتزم بيع عدد من أصولها

أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون كورب أنها تقوم بدراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة لديها بما في ذلك بيع أصول خاصة بقطاع الغاز في منطقة أبالاشيا للنفط الصخري، وكيتيمات للغاز الطبيعي المسال، ومشروعات دولية أخرى.



وأضافت شيفرون التي أعلنت برنامجا للأنفاق الاستثماري خلال العام المقبل بقيمة 20 مليار دولار، إنها ستقلص الإنفاق المخصص للأنشطة في قطاع الغاز.



وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نفقات تتراوح بين 10 مليارات و11 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، في صورة نفقات غير نقدية بعد حساب ضرائب، حيث سيكون أكثر من نصف هذه النفقات مرتبطا بمشروع أبالاشيا للزيت الصخري.



وفي الوقت نفسه، تعتزم الشركة استثمار حوالي 11 مليار دولار في أنشطة الاستخراج للمحافظة على وتيرة النمو الحالية لأصولها الإنتاجية بما في ذلك استثمار 4 مليارات دولار للتنمية غير التقليدية لحقول بيرميان وحوالي مليار دولار للتنمية غير التقليدية لمشروعاتها الخارجية.



كما تعتزم الشركة استثمار 8ر2 مليار دولار في قطاعات التكرير والتسويق ونقل الوقود وتصنيع وتوزيع زيوت التشحيم والمواد المضافة والبتروكيماويات.